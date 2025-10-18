Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu Başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Genel kurulda 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Son olarak ise disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek. - İSTANBUL