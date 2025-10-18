Haberler

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu Başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Genel kurulda faaliyet raporları okunacak ve yönetim ile denetim kurullarının ibrası oylamaya sunulacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Genel kurulda 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Son olarak ise disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
