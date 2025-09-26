Galatasaray Spor Kulübü Yeni Sezon Forma Lansmanını Gerçekleştirdi

GALATASARAY Spor Kulübü'nün, Kadın ve Erkek Voleybol, Kadın ve Erkek Basketbol, Kadın Futbol ile Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarının yeni sezon forma lansman gecesi Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi.

Geceye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, takımların teknik ve idari kadroları ile sponsorlar ve davetliler katıldı.

Etkinlik Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Başkan Vekili Hakan Sarıöz'ün açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından Başkan Dursun Aydın Özbek, sahneye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Özbek'in konuşmasının ardından oyuncular yeni sezon formalarıyla podyuma çıkarak yeni sezonda giyecekleri formayı tanıttı.

Başkan Dursun Aydın Özbek, kürsüden şu konuşmayı yaptı:

"Değerli Galatasaraylılar, basın mensupları, değerli sporcular; Hepinize saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz bu güzel geceye, Adamıza hoş geldiniz. Galatasaray Spor Kulübü kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarımızın forma lansmanı gecesinde hep birlikte bir aradayız. Bu sene, alışık olduğumuzun dışında, amatör şubelerimiz için özel bir lansman planladık ve oyuncularımızla birlikte olmak istedik. Bu gece, tüm şubelerimizde koyduğumuz büyük hedefin ve verdiğimiz önemin en önemli göstergesidir.

Kulübümüz bu sene 120. yılını tamamlıyor ve 121 yaşına giriyor. 121. yaşında hedefimiz; rekabet ettiğimiz tüm şubelerde, daha önce ulaştığımız başarıları yakalamak ve onların da üzerine çıkmaktır.

Bu başarılara ulaşma hedefimize destek veren tüm sponsorlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum:

Erkek basketbolda MCT Technic ve GalaTalk,

Kadın voleybolda Daikin ve Tacirler Yatırım,

Kadın futbolda bu sene sponsorumuz olan GAİN,

Kadın basketbolda Çağdaş Faktoring,

Erkek voleybolda HDI Sigorta ve A11 Otelleri,

Tekerlekli sandalye basketbolda ise Fuzul.

Değerli sponsorlarımıza büyük bir teşekkür gönderiyorum. Onlar bizim için çok önemli, ne kadar alkışlasak azdır. Amatör sponsorlukların sürdürülebilir bir ortaklığa dönüşmesi, her zaman istediğimiz bir şeydi. Sponsorluklarımızın bu şekilde artarak devam etmesi bizleri ayrıca çok mutlu ediyor.

Bir parantez açıp formalarımızın üreticisi Puma'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kendileriyle devam eden güzel bir iş birliğimiz var. Puma ile olan iş birliğimizi yalnızca bir forma sponsorluğu olarak görmüyoruz; bu iş birliğinin daha da büyüyerek devam etmesini istiyoruz.

Bu formaların içinde onlara ruh katan oyuncular olduğunda, çok daha büyük bir değer kazanıyor.

Değerli sporcu kardeşlerim, sizden Galatasaray formasını taşımanın gururunu her gün yaşamanızı ve bu sorumlulukla sahada sonuna kadar mücadele etmenizi istiyorum. Eğer biz Galatasaraylı olarak bu mücadeleyi verirsek, önümüzde hiçbir güç duramaz. Buna inanın. Ben çok inanıyorum.

Bunun yanında, saha dışında da örnek bir sporcu olarak Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri taşımanızı istiyorum. Bu kulübün eşsiz tarihine, yetiştirdiği şampiyonlara ve efsanelere borcumuz var. Bizden sonra gelecek sporculara da aynı değerleri aktarmak istiyoruz.

Galatasaray tarihinde her zaman ilkleri başarmıştır. Bundan sonra da yine bu ülkede ilkler, Galatasaray'ın başarıları olacaktır.

Bu güzel geceye ve Galatasaray Spor Kulübü'nün son dönem başarılarına katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizimle bir arada olan herkese katılımları için ayrıca teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz sevgili Galatasaraylılar."