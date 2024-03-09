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Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan Yeniden Seçildi

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Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçimli toplantısında mevcut başkan Aykutalp Derkan, 314 oyla yeniden divan kurulu başkanı seçildi. Seçim, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi ve tek adaylı oldu.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçimli toplantısında mevcut başkan Aykutalp Derkan, 314 oyla yeniden divan kurulu başkanı seçildi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu başkanlık seçimi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Seçim Divan Kurulu Başkanlığını, Eski Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar üstlenirken, Ali Güray Kızılay ise seçim divanı başkan vekili oldu. Tek adaylı gerçekleşen seçimde 6 sandıkta oy kullanımı yapıldı.

2021 yılından beri Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aykutalp Derkan, 314 oyla yeniden başkan seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek açıklamalarda bulunan Aykutalp Derkan, "Öncelikle şahsıma ve yönetim ekibimiz Sonay Kale, Yalçın Kaya, Nilüfer Sanvar ve Ali Tüzmen'e gösterdiğiniz teveccüh için sonsuz teşekkürlerimi iletirim. İrfan başkanım sağ olsun mükemmel bir divan yönetti. Ekibine de sonsuz teşekkürler. Yine sabahtan beri görev yapan kulüp personelimize, güvenlik görevlilerimize teşekkür etmek isterim. 2024 yılında Yüksek Murakebe Heyeti adı altında, 4. tüzüğümüzle 1936 yılında kurulmuş olan Yüksek Murakebe Heyeti'nin zamanla bir danışma kurulu olan divan kurulumuza evirilen yapının 88. yıl dönümündeyiz. 2024-2026 dönemi için oylarınızla bizi seçmiş bulunuyorsunuz. Bu iki yıllık dönemde büyük Galatasaray camiasının birliği, huzuru için gayet göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Yine bu sene kulüp seçimi de var. Seçilen divan heyeti olarak tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği nisan ayından itibaren bir anlamda Yüksek Seçim Kurulu oluyoruz. Seçimlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için görevlerimiz olacak. Kulüp seçiminden sonra daha modern daha efektif çalışmalara gireceğiz. Önümüzde sıkı bir yol haritası var. Hepinize tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki Galatasaraylıyız" diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu heyeti şöyle:

Başkan: A. Aykutalp Derkan (6833)

Başkan Yardımcıları: Sonay Kale (9001), Yalçın Kaya (6904)

Yazmanlar: Z. Nilüfer Sanvar (7167), Ali Tüzmen (8377) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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