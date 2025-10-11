Galatasaray Spor Kulübü 120. Yılını Kutladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün 120. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 120. kuruluş yıl dönümü, yapılan etkinliklerle kutlandı. İlk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi ve ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra Galatasaray Lisesi'ne geçilirken, Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklere Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Eski Galatasaray Başkanı Alp Yalman, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcular katıldı.

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, Burada 120 yıllık bir çınarın gölgesinde bir okulun duvarlarından filizlenip, bir ulusun gururuna dönüşen Galatasaray Spor Kulübü'nün doğum gününü kutlamak için bir arayız. Doğduğumuz yuvada Tevfik Fikret Salonu'nda Galatasaray'ın ebedi değerlerini yaşatmak için toplandık. Bu yıl sadece yıl dönümünü değil bir dönüm noktasını da kutluyoruz. Futbolda 25. şampiyonluğumuzu kazanarak 5. yıldızı formamıza taşıdık. Bu sadece sportif başarı değil, 120 yıllık istikrarın, çalışkanlığın ve inancın simgesindir. Galatasaray sadece futboldan ibaret değildir. Basketbol, voleybol, yüzme, kürek, yelken, sutopu ve daha birçok branşta onlarca kupa kazanarak Türk sporunun her alanında öncü olmuştur. Dün kulübümüzün manevi mirasını taşıyan Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen heykelinin açılışını gerçekleştirdik. Bu heykel sadece üç büyük ismin hatırasını değil, aklın, ahlakın ve inancın birleştiğinde neler başarılabileceğinin de simgesidir" diye konuştu.

"Bugün biz o hayali çoktan aştık"

Finansal bağımsızlıklarını kazandıklarını vurgulayan Başkan Özbek, "Galatasaray kimseye muhtaç olmadan kendi gücüyle ayakta durmalıdır. Bu hedefe ulaştık. Bankalar Birliği'nden çıkarak Galatasaray artık mali olarak bağımız, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur. Bugün Galatasaray, Türkiye'de pozitif öz sermeyesi olan en yüksek spor kulübüdür. Dün Mardin'in Nusaybin ilçesindeydik. Orada binlerce çocuğun yüzünde Galatasaray sevgisini gördük. Bu ülkenin her köşesinde Galatasaray hikayesi var. Bu hikayeleri büyütmek, çocuklarınkalbine dokunmak, Galatasaray'ı bir sevgi ve umut markası haline getirmek için çalışıyoruz. 120 yıl önce bir grup genç, bu okulun sıralarında büyük bir hayal kurdu, 'Türk olmayan takımları yenmek'. Bugün biz o hayali çoktan aştık. Artık sadece yenmek değil, örnek olmak hedefindeyiz. Galatasaray'ı kuranlara, yaşatanlara, emek verenlere, sahada tek döken sporcularıma, taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice 120 yıllara, nice zaferlere, nice birlik ve gurur dolu günlere. Yaşasın Galatasaray" şekline konuştu.

Konuşmalarından ardından etkinliğe katılan en kıdemli üye olan 78 yaşındaki Ahmet Nur Taşpınar, yaş kütüğüne 120. yıl plaketini çaktı.

Ayrıca Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun ortak önerisiyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e hitaben yazılan bir teşekkür yazısı hazırlandı.

Organizasyonda divan üyeliğinde 50. yılını dolduran üyelere de berat ve madalyaları takdim edildi. Kutlamaların son bölümünde ise bu yıl kazanılan ödül ile kupaların sunumu yapıldı ve müzeye teslim edildi.

Son olarak Galatasaray pilavı ikramı yapıldı ve kutlama sona erdi. - İSTANBUL