Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 ile Geçti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Galatasaray : Muslera, Sallai, Sanchez (Dk. 70 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 25 Jakobs), Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Lemina (Dk. 70 Sara), Barış Alper Yılmaz, Morata, Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 70 Mertens)

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Koita), Moutoussamy (Dk. 46 Poungouras), Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues (Dk. 71 Simic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Pritchard), Manaj (Dk 84 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 9 Torreira, Dk. 15 ve 31 Osimhen, Dk. 21 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 33 Manaj (Net Global Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 74 Manaj, Dk. 90+2 Koita (Net Global Sivasspor ), Dk. 76 Mertens (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-1 yendi.

58. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Sallai'nin uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin solundan geçerek auta çıktı.

88. dakikada Sivasspor'un golü VAR'dan döndü. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Pritchard, penaltı noktası civarında bulunan Koita'ya meşin yuvarlağı aktarırken Galatasaraylı Mertens, İngiliz oyuncuya müdahale etmeye çalıştı. Pozisyon sonunda Belçikalı oyuncunun dokunduğu top, penaltı noktası civarında bulunan Koita'da kaldı. Koita, bu pozisyonda topu ağlarla buluştururken yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Pozisyonun bitmesinin ardından yaklaşık 4 dakika sonra VAR'a giden hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ancak Pritchard'ın Mertens'e faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.