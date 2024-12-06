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Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak sürdürdü. Antrenmanda takım taktiği üzerine çalışıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sivasspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeleri tam kadro takip etti.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanın ardından Sivas'a hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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