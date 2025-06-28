Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Süper Lig'de sezonu 2 kupayla tamamlayan Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den talip çıktı.

ASTON VİLLA TALİP OLDU

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Gabriel Sara'yı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Haberde teknik direktör Unai Emery'nin 26 yaşındaki oyuncuyu çok istediği belirtilirken, tecrübenin hocanın Sara'yı 'büyülü' olarak tanımladığı da aktarıldı.

GALATASARAY 40 MİLYON İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın da Gabriel Sara için beklediği bonservis belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'dan gelen talep sonrası Sara için kapıyı 40 milyon euro bedelle açmaya karar verdi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Sara, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarsda 45 maça çıkan Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.