Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Aston Villa'nın talip olduğu Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara için 40 milyon euro talep ediyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Sara, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kıracak.

Süper Lig'de sezonu 2 kupayla tamamlayan Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den talip çıktı.

ASTON VİLLA TALİP OLDU

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Gabriel Sara'yı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Haberde teknik direktör Unai Emery'nin 26 yaşındaki oyuncuyu çok istediği belirtilirken, tecrübenin hocanın Sara'yı 'büyülü' olarak tanımladığı da aktarıldı.

GALATASARAY 40 MİLYON İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın da Gabriel Sara için beklediği bonservis belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'dan gelen talep sonrası Sara için kapıyı 40 milyon euro bedelle açmaya karar verdi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Sara, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarsda 45 maça çıkan Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi

Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım

Sessizliğini bozdu! Ayrılık sonrası cesur paylaşım geldi
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Galatasaray anlaştı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.