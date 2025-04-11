İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirket için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Galatasaray, Samsunspor Maçında 2 Değişiklikle Saha Çıktı

Galatasaray, Samsunspor Maçında 2 Değişiklikle Saha Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrası Samsunspor karşısında yaptığı 2 değişiklikle dikkat çekti. Przemysaw Frankowski'nin kırmızı kart cezası ve bazı sakat oyuncular nedeniyle yeni 11'i belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11'ine göre Samsunspor mücadelesinde 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 11'ine göre Samsun karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç ile Kaan Ayhan'ın yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai'ye görev erdi.

Sarı-kırmızılılarda Przemysaw Frankowski kırmızı kart cezasından dolayı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Roland Sallai 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Macar futbolcu Roland Sallai, Samsunspor müsabakasına 11'de başladı. Son olarak Kasımpaşa karşısında 11'de görev alan Sallai, 4 maç sonra 11'e döndü. Teknik Direktör Okan Buruk, Przemysaw Frankowski, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'ye görev verdi.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Alvaro Morata bekledi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.