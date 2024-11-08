Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dörde iki hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL