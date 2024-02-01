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Galatasaray, Samsun'a 12 yıl sonra geldi

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Galatasaray, Samsunspor ile yapacağı maç için Çarşamba Havalimanı'na geldi. Galatasaray, Samsun'a en son 12 sene önce gelmişti.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Samsunspor ile yapacağı maç için Çarşamba Havalimanı'na geldi. Galatasaray, Samsun'a en son 12 sene önce gelmişti.

Samsunspor ile Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın karşılaşacak. Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçak, maçtan 1 gün önce İstanbul'dan havalanarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Galatasaraylı oyuncuları ve teknik heyeti havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Galatasaray kafilesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Martens ve Wilfried Zaha gibi isimler de yer aldı. Futbolcular ve teknik heyet kendilerine takdim edilen çiçekleri kabul ederken, taraftarlar ile fotoğraf çektirip, imza verdi. Havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsüne binen kafile, konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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