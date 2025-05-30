Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarını Coşkuyla Gerçekleştirdi

Sezonu Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Başakşehir maçının ardından stadyumda kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirildi. İlk olarak sahaya 5 yıldızlı Galatasaray logosu yansıtıldı ve daha sonra stadyumun üstünde dronlarla görseller oluşturuldu.

Ardından sahanın ortasında platform kuruldu ve Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları, teknik ekip ve futbolcular, sahaya tek tek çağrıldı. Futbolcular sahneye seçtikleri şarkılarla geldi.

Mertens, Ciro'yu kupanın içine koydu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahneye Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni bileceksin' şarkısıyla çıktı. Sarı-kırmızılılara veda eden Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye geldi. Mertens'in, Ciro'yu kupanın içinde koyduğu anlar renkli anlara sahne oldu.

Barış Alper Yılmaz'dan horon şov

Barış Alper Yılmaz sahaya horona oynayarak çıktı. Daha sonra Barış Alper'e, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu da katıldı ve hep birlikte oynadılar.

Victor Osimhen, 'Yarim yarim' şarkısıyla çıktı

Bu sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sahneye 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıktı. Osimhen, sahneye ailesiyle sahneye geldi. Taraftarlar 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratlarında bulundu.

Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' ile sahnede

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kutlamalarda kendisiyle özdeşleşen şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısıyla geldi. Sevgilisiyle sahneye çıkan Icardi'ye taraftar yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra taraftarlar hep birlikte şarkıyı söyledi.

Fernando Muslera'ya veda

14 sezonun ardından takımdan ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, eşi, çocukları ve babasıyla sahnede yer aldı. Muslera, sahneye ilk geldiği sezonda giydiği 25 numaralı formayla çıktı. Duygusal anlar yaşayan Fernando Muslera'yı daha sonra takım arkadaşları havaya attı. 38 yaşındaki kaleci burada Türkçe yaptığı konuşmasında, 'Her şey için çok teşekkürler. Sizi seviyorum' dedi.

Son olarak bu sezon kazanılan iki kupa Kaptan Fernando Muslera ve takım arkadaşlarının elinde havalandı. Daha sonra futbolcular sahada hep birlikte şampiyonlukları kutladı.

Kutlamalarda son dönemde popüler olan ve Galatasaraylı futbolcuların da sık sık söylediği Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho da konser verdi. - İSTANBUL