Galatasaray Şampiyonluk İçin Hazır

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğu matematiksel olarak garantileme ihtimali bulunan Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcuların çoğu daha önce bu tecrübeyi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. "Cimbom" haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda beraberlik, berabere kalması halinde ise galibiyet Galatasaray'ı şampiyon yapacak.

Önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, lider olarak girdiği son haftalarda şampiyonluk kaybetmemesiyle biliniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Şampiyonluk tecrübesi olan bu futbolcular, Galatasaray'ı bu sezon ligde başarıya taşıdı.

Muslera, 8. Süper Lig şampiyonluğuna gidiyor

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, mutlu sona ulaşılması durumunda sarı-kırmızılı takımdaki 8. şampiyonluğunu yaşayacak.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

En tecrübelisi yine Muslera

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu Fernando Muslera oldu.

Tecrübeli file bekçisi, tamamı Süper Lig'de olmak üzere 7 kez ligde mutlu sona ulaştı.

Muslera'yı Juventus ile İtalya, Real Madrid ile İspanya liglerinde ikişer kez şampiyonluk gören Alvaro Morata izledi.

Yunus Akgün tamamı Galatasaray'da, Lucas Torreira ise 2'si Galatasaray, 1'i de Atletico Madrid'de olmak üzere 3 kez lig şampiyonluğuna uzandı.

"Cimbom"da Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu ikişer, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Efe Akman ve Eyüp Aydın ise birer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü. Ayrıca Davinson Sanchez, Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional, Günay Güvenç ise Türkiye'de Beşiktaş ile birer kez kupa kaldırdı.

Mario Lemina Juventus'ta bulunduğu dönemde İtalya Ligi'nde, Elias Jelert ise Kopenhag'da oynarken Danimarka Ligi'nde ikişer, Victor Osimhen, Napoli ile İtalya Ligi'nde, Carlos Cuesta, Atletico Nacional formasıyla Kolombiya Ligi'nde, Roland Sallai, APOEL formasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şampiyonluğu ilk kez tadacaklar

Galatasaray kadrosunda sadece 6 futbolcu, ilk kez en üst lig düzeyinde şampiyonluk tecrübesi yaşayacak.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, ilk kez şampiyonluk apoleti takacak.