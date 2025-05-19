Galatasaray Şampiyonluğunu Kutlarken Genç Taraftardan Romantik Evlilik Teklifi

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı coşkulu anlarda, sarı-kırmızılı taraftarlar sokakları doldururken, genç bir Galatasaray taraftarı sevdiği kadına evlenme teklifi etti.

Ankara Bahçelievler'de taraftarlar Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu meşaleler, tezahüratlar ve marşlarla kutlamalar devam ederken, kalabalığın ortasında bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA