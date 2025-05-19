Galatasaray Şampiyonluğunu Kutlarken Genç Taraftardan Romantik Evlilik Teklifi
Galatasaray taraftarları, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutlarken, bir genç, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Ankara Bahçelievler'de gerçekleşen bu anlar, taraftarların tezahüratları arasında yaşandı.
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı coşkulu anlarda, sarı-kırmızılı taraftarlar sokakları doldururken, genç bir Galatasaray taraftarı sevdiği kadına evlenme teklifi etti.
Ankara Bahçelievler'de taraftarlar Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu meşaleler, tezahüratlar ve marşlarla kutlamalar devam ederken, kalabalığın ortasında bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor