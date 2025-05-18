Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı, Fenerbahçe'ye İlginç Gönderme Yapıldı

Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı, Fenerbahçe'ye İlginç Gönderme Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı Adana Kozan'da, bazı taraftarlar Fenerbahçe bayrağını tabuta sararak dikkat çeken bir kutlama gerçekleştirdi.

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Adana Kozan'daki bazı taraftarları, Fenerbahçe bayrağını tabuta sararak davul zurna ile kutlama yaptı.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana Kozan'da Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamaları için meydana çıktı. Kutlama yapan taraftarlardan bazıları ise Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Fenerbahçe bayrağını tabuta saran bazı genç taraftarlar dikkat çekti. Taraftarların araçlarla, davul zurna eşliğinde kutlama yapmaları da renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlardan Oğuzhan Özbay 11 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamayınca gençlerin böyle bir seremoni hazırladığını söyledi.

İlginç kutlamayı hazırlayan Muhammed Efe ise "Yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin tabutunu hazırladık" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.