Galatasaray'ın şampiyonluğu Malatya'da kutlandı

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Malatya'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Malatya'da çok sayıda taraftar kent merkezindeki farklı noktalarda bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Araç konvoyları oluşturan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde şehir turu attı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı