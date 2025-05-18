Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti, İstanbul Sokakları Bayram Yerine Döndü

Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti, İstanbul Sokakları Bayram Yerine Döndü
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Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul'da taraftarlar coşkuyla kutlama yaptı. İstiklal Caddesi'ni dolduran taraftarlar meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı, Victor Osimhen için çağrılar yaptı.

(ANKARA) - Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından İstanbul'da taraftarlar coşkulu kutlamalar yaptı. İstiklal Caddesi'ni dolduran çok sayıda taraftar meşaleler yakarak, marşlar söyledi. "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" sloganları atan taraftarlar, Galatasaray yönetimine seslendi.

Trendyol Süper Lig'de ligin bitimine iki hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul'da taraftarlar cadde ve meydanları doldurdu. İstiklal Caddesi'nde çok sayıda taraftar şampiyonluk şarkıları ve marşları söyledi, meşaleler yaktı.

Taraftarlar, golcü futbolcu Victor Osimhen'in alınması için "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" sloganları atarak, Galatasaray yönetimine seslendi.

Kaynak: ANKA / Spor
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