Galatasaray, Şampiyonluğunu İlan Etti; Hedefler Büyüyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u sahasında 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda hedeflerini büyüteceklerini söyledi.

Okan Buruk, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, formalarına 5. yıldızı taktıkları belirterek, şunları kaydetti:

"İlk 2 yıldızı kazanan sevgili Fatih Terim'e ve futbolculara teşekkür etmek istiyoruz. Biz de bunu devam ettiremeye çalıştık. Galatasaray ruhunu ve duruşunu sahada göstermeye çalıştık. 4 günde 2 kupa kazandık. Taraftarı da ne kadar sevdiğimizi göstermeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki sene hedefimiz bir sonraki şampiyonluk olacak, Türkiye Kupası ve Avrupa'da tekrar başarı olacak. Hedeflerimizi biraz daha büyütüp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Galatasaray, bugün oynadığı oyunla şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini, ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi. O yüzden hepimiz için hayırlısı olsun. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, takımdan sorumlu yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Onların benim yanımda olması çok değerliydi."

Victor Osimhen'in takımdaki geleceğine değinen Buruk, "Taraftarımızın isteği var. Galatasaray Kulübü, elinden ne geliyorsa onu yapmaya hazır. Daha 2 hafta var önümüzde. Elimizde birbirine çok alışmış bir kadromuz var. Osimhen de bunlardan biri. Kendisi bizim için çok değerli. Onun da Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Umarım onunla yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.