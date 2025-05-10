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Galatasaray, Şampiyonluğa Bir Adım Uzakta

Galatasaray, Şampiyonluğa Bir Adım Uzakta
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 86'ya çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.

Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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