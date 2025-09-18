Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde! Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek

Süper Lig devi Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır, Frankfurt karşılaşmasıyla birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkacak. Bu maçla beraber sözleşmesindeki 3 milyon euroluk özel madde de devreye girecek.

DEVLER LİGİ'NDE İLK MAÇI

Sezona Süper Lig'de 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor.

TRABZONSPOR'A EK ÖDEME

Trabzonspor'dan 27.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen milli file bekçisinin sözleşmesinde yer alan özel maddeye göre, Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması halinde Galatasaray, eski kulübü Trabzonspor'a 3 milyon euro ek ödeme yapacak.

İLK KEZ DEVREYE GİRECEK

Frankfurt karşısında kalede görev alması beklenen Uğurcan Çakır için bu madde ilk kez aktif hale gelecek.