Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Farklı Yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Diğer maçlarda sürpriz sonuçlar yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası bu akşam oynanan 6 maçın ardından tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftası tamamlanırken, turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
Devler Ligi'nde ilk hafta sonuçları şöyle:
Juventus: 4 - Borussia Dortmund: 4
Athletic Bilbao: 0 - Arsenal: 2
PSV Eindhoven 1 - Union Saint-Gilloise: 3
Real Madrid: 2 - Olimpik Marsilya: 1
Benfica: 2 - Karabağ: 3
Tottenham: 1- Villarreal: 0
Olympiakos: 0 - Pafos: 0
Slavia Prag: 2 - Bodo/Glimt: 2
Ajax: 0 - Inter: 2
Bayern Münih: 3 - Chelsea: 1
Liverpool: 3 - Atletico Madrid: 2
Paris Saint-Germain: 4 - Atalanta: 0
Club Brugge: 4 - Monaco: 1
Kopenhag: 2 - Bayer Leverkusen: 2
Eintracht Frankfurt: 5 - Galatasaray: 1
Manchester City: 2 - Napoli: 0
Sporting: 4 - Kairat: 1
Newcastle United: 1 - Barcelona: 2 - İSTANBUL