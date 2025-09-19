Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 Mağlup Oldu

(ANKARA) - Uefa Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig aşaması ilk haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig aşaması ilk haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta saat 22.00'da oynana maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetti.

Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün ile Eintracht Frankfurt karşısında 1-0 öne geçti. Ev sahibi Frankfurt, 37. dakikada Davinson Sanchez"in kendi kalesine attığı, 45 artı 2. dakikada Can Uzun, 45 artı 4. dakikada Wilfried Singo'nun kendi kalesine attğı, 66.dakikada Jonathan Burkardt ve 75. dakikada Ansgar Knauff'nın attığı golle skoru 5-1 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1 mağlup ayrıldı.