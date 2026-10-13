Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenilerek 2. mağlubiyetini aldı

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Galatasaray, Barcelona maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. mağlubiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı. Sarı-kırmızlılar, ilk yarısı 1-1 sona eren müsabakadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz takımı Sporting'e de 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 2. yenilgisini aldı.

Aslan, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim'de Fransa'da Lille ile mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı