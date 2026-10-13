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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenilerek 2. mağlubiyetini aldı

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenilerek 2. mağlubiyetini aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'ya 4-1 yenildi. İlk hafta Sporting'e 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar böylece turnuvadaki 2. mağlubiyetini alırken 21 Ekim'de Fransa'da Lille ile karşılaşacak.

Galatasaray, Barcelona maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. mağlubiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı. Sarı-kırmızlılar, ilk yarısı 1-1 sona eren müsabakadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz takımı Sporting'e de 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 2. yenilgisini aldı.

Aslan, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim'de Fransa'da Lille ile mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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