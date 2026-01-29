Galatasaray'ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon avro koydu.

Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon avro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon avroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon avro oldu.

Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon avro daha yazdırdı.

An itibarıyla UEFA'dan toplamda 42,5 milyon avro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon avro daha kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği gelirin dağılımı ve "Devler Ligi"nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle: