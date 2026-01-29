Haberler

Galatasaray'ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turuna adını yazdıran Galatasaray, toplamda 42,5 milyon avro gelir elde etti. Elde edilen gelir kalemleri arasında katılım, galibiyet ve yayın havuzu değerlemesi bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon avro koydu.

Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon avro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon avroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon avro oldu.

Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon avro daha yazdırdı.

An itibarıyla UEFA'dan toplamda 42,5 milyon avro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon avro daha kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği gelirin dağılımı ve "Devler Ligi"nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Kazanç Kalemleri

Milyon €

Katılım

18,62

Galibiyet

6,3

Beraberlik

0,7

Lig derecesi

5,08

Yayın havuzu değerlemesi

8,41

Katsayı

2,42

Son 16 play-off turu

1

Toplam kazanç

42,53

Sonraki turların ödülleri

Son 16 turu

11

Çeyrek final

12,5

Yarı final

15

Final

18,5

Şampiyonluk

6,5

Kaynak: AA / Eyüp Karakuş - Spor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz

Dilan'ı çabuk unuttu
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir