Galatasaray Sağlık Heyeti'nden Singo iddialarına açıklama

Güncelleme:
Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, sosyal medyada yer alan Wilfried Singo'nun sağ bek olarak oynamayacağına dair iddiaları yalanladı ve böyle bir açıklamaların yapılmadığını belirtti.

GALATASRAY Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Wilfried Singo ile ilgili sanal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Yener İnce, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan 'Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu' ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

