Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Güncelleme:
Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'ten satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Satın alma opsiyonu, Galatasaray'ın tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olacak. Bayern Münih'e net 500 bin euro kiralama bedeli ödenecek.

  • Galatasaray, Sacha Boey'i Bayern Münih'ten 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için kiralık olarak kadrosuna kattı.
  • Transferde net 500 bin Euro kiralama bedeli Bayern Münih'e ödenecek ve Boey'e net 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret verilecek.
  • Sacha Boey, 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Galatasaray, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sacha Boey'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU ZORUNLU DEĞİL

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO

Açıklamada ayrıca, Bayern Münih'e net 500 bin Euro tutarında kiralama bedeli, Boey'e ise 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

REKOR BEDELLE SATILMIŞTI

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Fransız futbolcu Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

vergiler kaçırılıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa.tukat:

bu güzel haber işte..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

