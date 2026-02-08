Haberler

Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Puanını 52'ye yükselten sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürdü.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Galatasaray'ın golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus ve Osimhen tarafından atıldı.
  • Galatasaray, bu galibiyetle puanını 52'ye yükselterek lig liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

SARA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Galatasaray gole çok yaklaştı. 10. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

PERDEYİ BARIŞ ALPER AÇTI

19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti.

Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK

21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

RİZE'DE FARK İKİYE ÇIKTI

62. dakikada skor 2-0 oldu. Ön alanda yapılan pres ile kazanılan topta sağ kanada açılan topa yetişen Barış Alper kale alanının önüne doğru ortasını yaptı. Osimhen'i aşan topa hareketlenen Yunus uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleye yolladı. Kaleci Fofana'nın sağına doğru giden top, üst direğin içine de çarpıp ağlarla buluştu.

Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

SAHNEDE OSIMHEN VAR

73. dakikada fark üçe çıktı. Noa Lang sol kanattan içeri kat ederek pasını ceza sahası yayındaki Osimhen'e aktardı. Savunmadan sıyrılmaya çalışan Osimhen bir anda topu önünde buldu ve kaleciyi çalımlayarak dar açıdan topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükselten Galatasaray, liderliğine devam etti. Çaykur Rizespor, 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Mayıslar yine bizim olacak. Hazırlanın Mayıs yaklaşıyor.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Ben:

Federasyonbahçeye gol atması için kalecileri topu 2 defa sektirip gol olması için bakan rizeden mücadeleci zorlayıcı savaşçı bir Rize gördük ve bir Galatasaraylı olarak şunu söylüyorum topunuz gelin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu
Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de yıldız isimle 2 yıllık imza atıldı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti