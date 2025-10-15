Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapmaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor