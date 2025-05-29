Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas ve taktiksel organizasyon çalışmaları yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktiksel organizasyon çalışmaları yaptı.
Galatasaray-RAMS Başakşehir karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.