Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz'daki tesislerde başladı. Antrenman, koşu çalışması ve pas organizasyonlarıyla gerçekleştirildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda topa sahip olma organizasyonunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, 13 Ekim Pazartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.