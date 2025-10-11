Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda topa sahip olma organizasyonunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, 13 Ekim Pazartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.