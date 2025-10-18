Haberler

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Shomurodov'un golüyle eşitliği sağlasa da, Sane'nin 61. dakikada attığı golle üstünlüğü tekrar ele geçirdi. RAMS Başakşehir'in bir golü ise VAR kararıyla iptal oldu.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz Türüç, Crespo (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Kemen, Harit (Dk. 46 da Costa), Shomurodov

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Jakobs), Torreira, Sara (Dk. 74 Lemina), Sane (Dk. 86 Berkan Kutlu), İlkay Gündoğan (Dk. 74 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 74 Osimhen)

Goller: Dk. 45+3 ve Dk. 61 Sane ( Galatasaray ), Dk. 59 Shomurodov (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 15 Eren Elmalı, Dk. Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 37 Günay Güvenç (Yedek kulübesi), Dk. 48 Torreira, Dk. 90+1 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ), Dk. 23 Harit, Dk. 35 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

47. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün yakın direkte bulunan Crespo'ya pasında, Portekizli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, bu vuruşta önce direğe sonra da kaleci Uğurcan Çakır'a çarptı. Dönen topu yine önünde bulan Crespo, meşin yuvarlağı kaleye göndermeye çalıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrasında çizgi üzerinde topa dokunan Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR, yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından Shomurodov'un ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.

59. dakikada RAMS Başakşehir, beraberliği yakaladı. Duarte'nin uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kemen, altıpas önünde bulunan Shomurodov'a meşin yuvarlağı aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane, kaleciyi de geçtikten sonra altıpas içinde yaptığı dokunuşla tohu boş filelere gönderdi: 1-2.

79. dakikada Osimhen, kafayla topu sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'a indirdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

83. dakikada ceza sahasının sol kanadında Barış Alper Yılmaz, arka direkte bulunan Osimhen'e topu ortaladı. Bu noktada topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca çıktı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
