Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 1-0 Önde Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı Sane'nin golüyle 1-0 önde kapattı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz Türüç, Crespo, Kemen, Harit, Shomurodov
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Gol: Dk. 45+3 Sane ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 15 Eren Elmalı, Dk. Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 37 Günay Güvenç (Yedek kulübesi) ( Galatasaray ), Dk. 23 Harit, Dk. 35 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)
İlk dakikada Sane'nin topuk pasıyla orta alanda topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Icardi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin penaltı noktası civarından yaptığı aşırtma vuruşta top direkten döndü. Kaleci Muhammed, dönen meşin yuvarlağı kontrol etti.
10. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
21. dakikada Sane'nin pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
40. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla altıpas önünde bulunan Icardi'ye meşin yuvarlağı indirdi. Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı.
42. dakikada sağ kanattaki İlkay'ın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.