Galatasaray, Polonyalı Futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi İstedi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 29 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Frankowski, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Dünyanın en büyük takımlarından birindeyim. Çok heyecanlıyım. İlk maçım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcunun transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.