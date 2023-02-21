Galatasaray, Paris Saint-Germain'in yıldızı Renato Sanches için düğmeye bastı

Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından Paris Saint-Germain'den bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli orta saha Renato Sanches'i kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, Avrupa'da büyük ses getirmişti. Sarı-kırmızılılar, Fransız devinin bir yıldızını daha transfer etmek için harekete geçiyor

TRANSFER İHTİMALİ YÜZDE 65

Galatasaray, Paris Saint-Germain'de yeteri kadar süre bulamayan Renato Sanches'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Akşam'ın haberine göre, Fransız devinde istediği süreyi alamayan Portekizli yıldızın Galatasaray'a transfer olma ihtimali ise Avrupa transfer piyasasında yüzde 65 olarak gösteriliyor.

BAYERN MUNIH FORMASI DA GİYDİ

Sezon başında transfer ettiği Midtsjö'den verim alamayan sarı-kırmızılıların yeni sezonda Norveçli oyuncunun yerine Renato Sanches'i düşünüyor. Benfica'da futbol hayatına başlayan Sanches, Bayern Münih, Swansea ve Lille formaları giydi.