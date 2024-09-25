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Galatasaray, PAOK Maçında Fenerbahçe Derbisine Göre Tek Değişiklikle Sahaya Çıktı

Galatasaray, PAOK Maçında Fenerbahçe Derbisine Göre Tek Değişiklikle Sahaya Çıktı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile karşılaşırken, Fenerbahçe derbisinin 11'indeki tek değişiklikle sahaya çıktı. Kaleci Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç, ilk kez 11'de yer aldı. Taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre PAOK karşısında tek değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre PAOK karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk; kırmızı kart cezası bulunan kaleci Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Kaan Ayhan çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera kırmızı kart cezası, Macar futbolcu Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için ve Faslı futbolcu Hakim Ziyech de sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Okan Buruk, Avrupa'da 2 maç sonra saha kenarında

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda oynanan maçta 2 maç men cezası alan Teknik Direktör Okan Buruk, cezalarını Young Boys karşılaşmalarında tamamlamıştı. Buruk, PAOK mücadelesiyle saha kenarındaki yerini aldı.

Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede görev alan Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11'de başladı. Güvenç bu sezon daha önce Young Boys karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman ve Metahan Baltacı da yedek bekledi.

Taraftardan tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, PAOK maçında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri doldururken, maç öncesinde tezahüratlarıyla futbolcuları maça hazırladı.

Müsabaka öncesinde batı altı tribünde bir grup Yunan taraftarla, Türk taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Yunan taraftar daha sonra tribünden çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Günay Güvenç Galatasaray Fenerbahçe Muslera Futbol Dünya Spor Paok

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