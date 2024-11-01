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Galatasaray, Osimhen'in bonservisi masaya oturacak

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı ve kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in bonservisini almak için hamle yapacağı iddia edildi. Bu transferin Cimbom'un lehine sonuçlanma ihtimali için de yüzde verildi.

Galatasaray, Victor Osimhen'i İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak renklerine katarak dünyada ses getiren bir transfere imza atmıştı. Kısa sürede uyum sağlayan ve taraftarların da gönlünde taht kuran Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı takımda kalmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

NAPOLİ İLE BONSERVİSİ İÇİN MASAYA OTURULACAK

Cimbom'un 25 yaşındaki dünyaca ünlü golcüyü bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli ile masaya oturacağı öne sürüldü. Futbol Arena YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, "Galatasaray belli ki masaya oturacak. Şansını deneyecek diyelim" dedi.

"TRANSFERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜZDE 10-15"

Öte yandan Küçük, Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme şansının çok düşük olduğunu belirterek, "Galatasaray o masaya oturacaksa sukunetini koruyup, sessiz sedasız bu işi bitirmesi lazım. Ama ben bu ihtimalin yüzde 10-15 olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı.Osimhen, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Osimhen'in bonservisi masaya oturacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıilker oymak:

Hayde inşAllah ????

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Haber YorumlarıHakan Erdemir:

kulübü satın anca alırsınız bonservisi

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