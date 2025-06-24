Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
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Galatasaray, transferdeki geleceği belirsiz olan Victor Osimhen için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar golcü futbolcuya 10 Temmuz tarihine kadar cevabını bildirmesi adına süre verdi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde gözünü Victor Osimhen'e çevirdi. Geleceği hakkında henüz karar vermeyen Osimhen için Sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 18 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Osimhen'e teklifini güncelledi ve önerdiği yıllık ücreti 15'ten 18 milyon avroya çıkardı. Nijeryalı oyuncuya ayrıca artı bonuslar önerildi. İtalyan ekibi Napoli'ye de 50 milyon avro bonservis teklif edildi.

10 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

Sarı-kırmızılılar öte yandan transferdeki rotasını çizmek adına Osimhen'e de 10 Temmuz tarihine kadar cevabını bildirmesi adına süre tanıdı. Galatasaray'ın olumlu ya da olumsuz haber üzerine rotasını çizeceğini öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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