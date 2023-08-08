Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Stat: Stozice
Hakemler: Andreas Ekberg, Marcus Lundgren Klitte, Niklas Nyberg (İsveç)
Olimpija: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, David Sualehe, Rui Pedro, Fedida, Elsnik, Posavec, Seslar, Bristric
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu
Gol: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray )
Sarı kart: Dk. 42 Oliveira ( Galatasaray )
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.
14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.
20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.
36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.
40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.
44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.