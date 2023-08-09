Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kazandı.

Stat: Stozice

Hakemler: Andreas Ekberg, Marcus Lundgren Klitte, Niklas Nyberg (İsveç)

Olimpija Ljubljana : Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, David Sualehe, Rui Pedro (Dk. 86 Jakupovic), Fedida (Dk. 46 Motika), Elsnik, Posavec (Dk. 77 Gavric), Seslar (Dk. 86 Nukic), Bristric (Dk. 65 Lucas)

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 62 Dubois) Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 87 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 75 Yunus Akgün), Kerem Aktürkoğlu, Bakambu (Dk. 75 Icardi)

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 48 Mertens, Dk. 90+1 Halil Dervişoğlu ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 42 Oliveira, Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu ( Galatasaray ), Dk. 54 Motika, Dk. 90 Jakupovic (Olimpija Ljubljana )

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kazandı.

48. dakikada kaleci Vidovsek'in önceki pozisyonda kurtardığı topa gelişine vuran Mertens, Galatasaray'ın ikinci golünü attı: 0-2.

52. dakikada Bakambu'nun şutunda, kaleci Vidovsek topu kurtardı.

57. dakikada Mertens'in bir duran toptan yaptığı ortasına uzak direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluşturdu, ancak VAR kontrolünden sonra gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden yaptığı ortaya ceza sahasında yükselen Nelsson'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

74. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray'ın kontratağında Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topun gelişine vuran Mertens'in şutunda, top üstten auta gitti.

78. dakikada kornerin ardından Silva'nın yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Gavric'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.