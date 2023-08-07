Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz" dedi. Dries Mertens ise, "Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftada 2 maç oynamaya alışkın olduğunu belirten Mertens, "36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama kafa olarak. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.