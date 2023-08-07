Galatasaray Olimpija Ljubljana Maçı İçin Slovenya'ya Gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Maç öncesi Galatasaray kafilesi Slovenya'ya hareket etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'nın konuğu olacak. Stozice Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını Marcus Lundgren Klitte ve Niklas Nyberg üstlenecek. Sarı-kırmızı kafile, yarınki mücadele öncesinde saat 13.00 da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçak ile yola çıktı. Kafile, alanda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, oyuncular taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin Slovenya kafilesinde şu isimler yer aldı: "Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Serigo Oliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban."