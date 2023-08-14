Galatasaray, Olimpia Ljubljana'yı konuk edecek

Olimpia Ljubljana Teknik Direktörü Henriques Şampiyonlar Ligi'nin adına yakışır bir mücadele bekliyorum

Agustin Doffo Elimizden gelenin en iyisini yapmaya geldik

SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Olimpia Ljubljana'yı konuk edecek. Sloven ekibinde yarın oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Joao Henriques ve futbolculardan Agustin Doffo basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın iyi bir mücadele beklediğini belirten Olimpia Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, 'İyi bir maç bekliyorum. İyi bir stat, iyi bir atmosfer olacak. İki takımda kazanmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nin adına yakışır bir mücadele bekliyorum' şeklinde konuştu.

AGUSTİN DOFFO ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA GELDİK

İlk maçta cezalı olduğu için forma giyemediğini hatırlatan Agustin Doffo, 'Evet ilk maç oynayamadım. Buraya kazanmaya, turu geçmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya geldik. Yarın stadyumun dolu olacağını biliyoruz. Ancak düdük çaldıktan sonra maç sahada 11'e 11 oynanıyor. Bir etkisi olmayacak. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız' ifadelerini kullandı.