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Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 11 farklı konuda yetki aldı

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 11 farklı konuda yetki aldı
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Galatasaray Spor Kulübü'nün Lütfi Kırdar'da yapılan olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek yönetimine 11 farklı konuda yetki verildi. Leo Residence, yeni tesis projeleri, halka arz ve aidat zammı gibi maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

GALATASARAY Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapıldı. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 11 farklı konuda yetki aldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 11 farklı yetki maddesinin görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda üyeler, gündemdeki maddelere ilişkin kürsüye çıkarak lehte ve aleyhte görüşlerini ifade etti. Başkan Dursun Özbek'in konuşmasının ardından 31 Mayıs 2028'e kadar geçerli olacak yetki talepleri tek tek okunarak oylamaya sunuldu.

Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddelerin yanı sıra Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı, Sportif AŞ hisselerinin satın alınması veya mevcut yüzde 60'ın altına düşmemek kaydıyla satılması, kulüp üyelik ücreti ile aidatına zam yapılması üyelerin onayına sunuldu. Yetki istenen maddelerin tamamı oylamayla kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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