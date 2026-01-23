Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi
Hollandalı futbolcu Noa Lang, Galatasaray ile anlaşma sağladıktan sonra İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak İtalyan ekibi Napoli'den transfer edildi. Lang, transferinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti ve taraftarlarla buluştu.

Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Napoli'den transferi konusunda anlaşma sağladığı Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda hücum bölgesine İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Lang'ı İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, İtalya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Hollandalı futbolcuyu, havalimanında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu karşıladı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Noa Lang, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve Instagram'daki taraftarlar etkili oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığımız maçta küçük bir sakatlık yaşamıştım ama şu anda sorun yok. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Burada yaşadığım dönemde çok gençtim zaten. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" diye konuştu.

Lang, daha sonra sonra Galatasaraylı taraftarların yanına gidip, 3'lü çektirdi.

Hollandalı futbolcu, ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
