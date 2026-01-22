Haberler

Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray, transfer döneminde ilk hamlesini gerçekleştiriyor. Galatasaray, Napoli ile yapılan transfer anlaşmasının ardından Lang için uçuş planlaması yaptı. Sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ı bu gece İstanbul'a getirecek.

  • Galatasaray, Noa Lang'ı Napoli'den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle transfer etti.
  • Sözleşmede 30 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Noa Lang'ın Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferi Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor.

NOA LANG İSTANBUL'A GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli ile yapılan transfer anlaşmasının ardından Noa Lang için uçuş planlaması yaptı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu bu gece İstanbul'a getirecek.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray, Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu da yer alacak.

SEZON PERFORMANSI

Napoli ile bu sezon 27 maçta süre alan sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Lang'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

