Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Udinese'ye Kiraladı

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun sezon sonuna kadar Udinese'ye kiralandığını açıkladı. Kiralama bedeli 2,5 milyon Euro olarak belirlendi.

GALATASARAY, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun sezon sonuna kadar Udinese'ye kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2,500,000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

