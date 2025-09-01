Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Udinese'ye Kiraladı
Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun sezon sonuna kadar Udinese'ye kiralandığını açıkladı. Kiralama bedeli 2,5 milyon Euro olarak belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2,500,000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor