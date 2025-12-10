Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.

II. Louis Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip baskılı başladı. Kontrollü oyunla rakibine pozisyon vermeyen Galatasaray, müsabakanın 10. dakikasından sonra oyun üstünlüğünü ele aldı. Sarı-kırmızılı takım, rakip kalede üst üste tehlikeli pozisyonlar üretse de skoru bulamadı.

Monaco'nun ceza sahası dışından şutlarında kaleci Uğurcan Çakır, kalesini gole kapatmayı başardı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Monaco iyi girdi.

Kırmızı-beyazlı takımın 51. dakikada kullandığı penaltıda Uğurcan Çakır, gole izin vermedi. Monaco, karşı karşıya Folarin Balogun ile 59 ve 62. dakikalarda karşı karşıya pozisyonlardan da yararlanamadı.

Ev sahibi ekip, 68. dakikadaki korner atışı sonrası ceza sahası içindeki karambolden yararlanarak Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın dönüş çabaları sonuç vermedi ve mücadele Monaco'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar 9 puanda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta sonunda 9 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, 5. hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle hanesine 9 puan yazdıran Galatasaray, 6. haftada da deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi.

Galatasaray karşılaşmasına kadar 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Monaco, ligdeki ikinci galibiyetiyle puanını 9'a çıkardı.

Üst üste 2 maçı kaybetti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 5 hafta.daki Union Saint-Gilloise müsabakasından sonra Monaco maçından da 1-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda rakip ağları havalandırmayı da başaramadı.

Maçın yıldızı Uğurcan Çakır oldu

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla müsabakaya damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısında Maghnes Akliouche'nin iki şutunda kritik kurtarışlar yapan Uğurcan, ikinci yarıya da iyi başladı.

Monaco'nun 47. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle kazandığı penaltı öncesinde Takumi Minamino'nun şutunu önleyen milli file bekçisi, penaltıda da Denis Zakaria'ye geçit vermedi.

Maçta kaldığı süre boyunca kurtarışlarıyla takımının kaleyi kapatmasında başrolü oynayan Uğurcan Çakır, 59. dakikada Balogun ile karşı karşıya pozisyonda sakatlandı.

Tedavisinin ardından yaklaşık 10 dakika oyuna devam eden Uğurcan, 68. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Osimhen'in gol serisi sona erdi

Galatasaray'ın santraforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

Osimhen, 90 dakika sahada kaldığı Monaco müsabakasında 8 maçlık gol atma serisini devam ettiremedi.

Monaco taraftarından takımlarına protesto

Ev sahibi ekibin taraftarları, takımlarının kötü performansını protesto etti.

Monaco taraftarları, Ligue 1'deki kötü gidiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alınamaması nedeniyle takımlarına tepki gösterdi. Taraftarlar, tribünlerdeki pankartları ters asarken, mücadelenin ilk 15 dakikasında da tezahürat yapmadı.