Galatasaray milli yıldızın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, milli savunmacı Kaan Ayhan'ın sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi. 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan transfer olan Ayhan, Galatasaray formasıyla 93 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Şampiyonluk için artık günleri sayan Süper Lig devi Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.
GALATASARAY'DA 93 MAÇA ÇIKTI
Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı. Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.