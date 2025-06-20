Galatasaray milli yıldıza da formayı giydirecek

Galatasaray milli yıldıza da formayı giydirecek
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Yeni sezon kadro planlaması yapan Galatasaray, genç ve potansiyelli bir ismi radarına aldı. Sarı-kırmızılılar, Ajax'ta forma giyen milli stoper Ahmetcan Kaplan'ın transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti. 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden Galatasaray, Kaplan'ın da transfer olmaya sıcak baktığı bilgisine ulaştı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray, savunma hattı için genç ve potansiyelli bir ismi gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Ajax'ta forma giyen milli stoper Ahmetcan Kaplan'ın transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti.

Galatasaray milli yıldıza da formayı giydirecek

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ajax'ta yeterince forma şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan'ın da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

2 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 15 maça çıkıp 1072 dakika süre alan Ahmetcan Kaplan, 2 gol kaydetti.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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