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Galatasaray, Deniz Gül transferini açıkladı

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Galatasaray, Porto'dan 22 yaşındaki milli santrfor Deniz Gül'ü 10 milyon avro karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı. Oyuncuya sezon başına 1.5 milyon avro ödenecek, sonraki satıştan Porto'ya %10 pay verilecek.

Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrfor için Porto'ya 10 milyon avro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin avro ödenecek.

Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak.

Deniz Gül, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda 44 maçta 7 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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