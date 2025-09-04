Haberler

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'yu Yendi

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'yu Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray MCT Technic, Baturalp Tübad Turnuva'sındaki ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etti. Maçın ilk yarısını geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazandı.

GALATASARAY MCT Technic, Baturalp Tübad Turnuva'sındaki ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic, 18'incisi düzenlenen Baturalp Tübad Turnuva'sındaki ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu Fenerbahçe 22-21 önde kapatırken, devreye de 48-43 önde girdi. Devreden sonra oyunda toparlanan Galatasaray, 14 sayı farkla üçüncü periyodu önde tamamladı: 61-75. Son periyotta da oyun üstünlüğünü koruyan Galatasaray, parkeden 91-82 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

14 senelik evlilik 5 dakikada bitti: Aldatma ve ihanet...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.